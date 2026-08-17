Lazio, De Grandis (Sky): "Le scelte di Gattuso sono contraddittorie..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha detto la sua sulla sconfitta della Lazio contro il Mantova all'esordio stagionale.
"La cosa che mi ha impressionato negativamente è che non si può giocare in un modo che va in contrasto con le caratteristiche dei giocatori. Se si vuole prendere l'avversario alto i difensore devono essere veloci. Ci sono tante contraddizioni in questa Lazio. Gattuso vuole un centravanti e schiera un giocatore che non è un centravanti di ruolo. Perché Noslin è alle spalle di Dia e di Ratkov nelle gerarchie? Cancellieri ha fatto dei movimenti e si è fatto trovare nel punto giusto, ma non è il giocatore per sfruttare quei palloni. Si è mangiato tre gol"
"Pellegrini e Pedraza in due non arrivano al 5. Tavares è sul mercato, ma resta il più forte terzino sinistro della Lazio. Anche con le sue amnesie. Rovella non è in condizione. Taylor va al piccolo trotto. Non vedo luce".
"La Lazio ieri ha giocato in trasferta e questo non aiuta. Si vuole fare la rivoluzione, ma se non porta nessun vantaggio remi contro".