Lazio, Romagnoli tra l’attesa del mercato e gli acciacchi: lo scenario
RASSEGNA STAMPA - Un problema ai tendini ha frenato negli ultimi tre giorni Alessio Romagnoli. Questa la spiegazione data da Gennaro Gattuso sulla mancata convocazione del difensore per la gara che ha visto la Lazio perdere contro il Mantova in Coppa Italia.
Al netto degli acciacchi fisici, però, intorno a Romagnoli rimangono ancora aperte diverse opzioni di mercato. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, sono tornati ad aprirsi i contatti con l’Al-Sadd negli ultimi giorni.
I sauditi vorrebbero ancora risparmiare sul cartellino ma l’ipotesi va tenuta d’occhio, come del resto quella dell’Atalanta: non ha cambiato idea Sarri, che vorrebbe riabbracciare Romagnoli. I bergamaschi devono però prima risolvere alcune situazioni in uscita per poi valutare eventualmente il centrale della Lazio.