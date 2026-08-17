Calciomercato Lazio | L'Equipe rivela: "Rifiutata l'offerta per Wahi"

CALCIOMERCATO LAZIO - Continua la ricerca dell'attaccante da parte della Lazio. I primi nomi in lista sono quelli di Icardi e Pinamonti, dopo che è sfumato l'arrivo di Ivanovic dal Benfica perché ha scelto il Lens. Su richiesta di Gattuso, la società biancoceleste si è fiondata sul mercato a caccia di un centravanti, così da accontentare il tecnico.

In Francia parlano di un'offerta arrivata da Formello che è stata rispedita al mittente. Secondo quanto riferito da L'Equipe, infatti, la Lazio avrebbe fatto una proposta per Elye Wahi dell'Eintracht Francoforte, che sarebbe stata rifiutata (così come quella dell'Hull City, che segue anche Pinamonti). Il francese infatti vorrebbe tornare a vestire la maglia del Nizza, per questo avrebbe messo da parte ogni altra opzione.