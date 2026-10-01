Cannizzaro: "Sono orgoglioso di Lotito! Qualcuno si è agitato perché..."

Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro è intervenuto a 'Reggio Politik' in onda su RTV parlando anche del ruolo del presidente della Lazio e della Reggina Claudio Lotito. Di seguito le sue parole: “Mi chiedo come mai qualcuno si è agitato che Claudio Lotito abbia partecipato alla vittoria di Roscioli. Quando l’amministrazione comunale precedente andava negli spogliatoi con Ballarino o camminavano a braccetto sul corso Garibaldi… Io sono orgoglioso che oggi il presidente della Reggina sia anche un parlamentare della Repubblica e nell’esercizio delle sue funzioni ha partecipato a quelli che sono i festeggiamenti di una grande vittoria".

"Quando ci fu la conferenza stampa di presentazione della nuova Reggina, il sottoscritto dichiarò che quella sarebbe stata la prima e l’ultima alla quale avrei partecipato e così è stato. Oviamente vado allo stadio, ho fatto l’abbonamento insieme alla giunta e con tutti quei consiglieri appassionati di calcio. Poi è arrivato Lotito e sono stato con lui perchè oltre a essere il presidente della Reggina è un collega parlamentare e un carissimo amico personale".