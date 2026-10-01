Tacchinardi avvisa Mancini: "Frattesi non si può togliere dal campo!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai taccuini di Tuttosport alla vigilia della gara di Nations League tra Francia e Italia, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha detto la sua sul nuovo corso azzurro di Roberto Mancini soffermandosi su Davide Frattesi, centrocampista della Lazio. Di seguito le sue parole: "Con la Turchia mi sono emozionato nel vedere un’Italia che magari non avrà un Mbappé, ma ha gente che ha voglia di mordere e di essere protagonista attraverso il gioco. La differenza nel valore di mercato delle due rose deve essere uno stimolo feroce per i nostri ragazzi domani a Saint-Denis, detto che nessuno ha regalato niente alla Francia che è una squadra con giocatori forti, seri e che tengono alla Nazionale".

"Questa è un’Italia che deve giocare a calcio, palleggiando, perché non abbiamo giocatori che strappano saltando l’uomo. E chi più di tutti ha dimostrato di saperlo fare è proprio Fagioli. Io Barella, Tonali e Fagioli non li toglierei mai, ma troverei lo spazio anche per Frattesi che non può non giocare in questa squadra".