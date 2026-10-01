Lazio, Mattei: "Promo biglietti? Fa capire che la società è in difficoltà"

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha fatto il punto sul momento della Lazio focalizzandosi sull'iniziativa della società in merito ai “Pack 2 gare”, dedicato alle sfide contro Monza e Parma: “Il calcio sta cambiando e alcuni presidenti arrancano, vedi Cairo, De Laurentiis e Lotito. Gestiscono in maniera arcaica ma il calcio va avanti. Non posso sentir dire che ‘lo stadio si paga da solo’, sono cose che fanno sorridere amaramente".

"La Lazio ormai è stata confinata in un cantuccio, non solo del calcio internazionale ma anche romano. Ok che è prima in classifica, ma è un risultato estemporaneo".

"La contestazione sta facendo male alle casse della Lazio e a Lotito questo interessa, non l’aspetto tecnico. Con questi pacchetti sta provando a convincere chi fatica a non entrare allo stadio, ma anche queste promozioni fanno capire che la Lazio è in difficoltà economica”.

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