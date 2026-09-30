FORMELLO - Lazio, la ripresa: Dele ok, Gudmundsson out e non solo. Il punto

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Dele-Bashiru torna in gruppo. È la buona notizia della ripresa: il centrocampista sarà a disposizione di Gattuso contro il Monza, e probabilmente ancora prima per l'amichevole di sabato contro la Juve Stabia (ore 15). Non ci sarà invece Gudmundsson, che ha riportato "la lussazione dell’articolazione gleno-omerale destra, spontaneamente ridotta" durante la prima gara con l'Islanda.

Da capire precisamente i tempi di recupero una volta che avrà completato "nella giornata di domani gli accertamenti". Sono out anche Cancellieri, Marusic e Rovella: il primo ha svolto un lavoro differenziato, gli altri due invece "proseguono nel rispettivo programma di riatletizzazione". Sperano tutti e tre di strappare una convocazione per il Monza, altrimenti si rivedranno contro la Juventus.

Lo stesso vale per Cataldi, che "ha riportato un problema al quadricipite". Pure Przyborek non è a disposizione, perché fermato da un affaticamento muscolare. La Lazio tornerà ad allenarsi sia giovedì che venerdì mattina, prima del secondo test di questa sosta. Gruppo sempre ridotto, vista l'assenza dei sette nazionali Mandas, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor e Isaksen.