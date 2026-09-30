Dopo la Lazio tocca all’Italia: Frattesi vuole prendersi tutto

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RASSEGNA STAMPA - Frattesi pigliatutto. Dopo la Lazio il centrocampista prova a riprendersi anche l’Italia. E lo fa dopo anni passati faticando, sapendo di avere numeri da big ma senza mai riuscire a esprimerli del tutto. All’Inter negli ultimi anni ha trovato poco spazio e ancora meno continuità: 82 partite in Serie A, appena 18 da titolare con 2.700 minuti complessivi e undici reti.

Con la maglia della Nazionale ha segnato più di tutti, tranne Retegui, dal suo esordio. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, Frattesi aveva perso smalto e motivazioni, che neanche Gattuso era riuscito a risvegliare nell’esperienza da CT dell’Italia. Quattro le presenze con l’attuale tecnico della Lazio in Azzurro, tra cui quella triste di Zenica.

Proprio Gattuso può essere però la chiave della rinascita di Frattesi: lo ha voluto, inseguito, trascinato alla Lazio. E lì il centrocampista ha risposto subito presente: tre gol nelle prime cinque di campionato, uno in due presenze in Azzurro. Risposte importanti che lo hanno subito innalzato a imprescindibile per la Lazio e che presto potrebbero portarlo allo stesso ruolo anche con l’Italia.