Monza, Juric prepara la sfida contro la Lazio: pronta una trequarti di lusso

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RASSEGNA STAMPA - Il Monza di Ivan Juric sta sfruttando la sosta per valutare nuove soluzioni offensive in vista della ripresa, con Ngonge pienamente recuperato e subito a segno nell’amichevole contro la Cremonese. Il belga, arrivato in prestito dal Napoli, non ha ancora esordito con i brianzoli e, scrive il Corriere dello Sport, la sfida dell’Olimpico contro la Lazio potrebbe rappresentare l’occasione per il debutto.

Ngonge, tra l’altro, proprio contro la Lazio ha trovato il suo primo gol in Serie A, nel febbraio 2023 con la maglia del Verona. Ma Juric dovrà fare i conti con una concorrenza importante sulla trequarti: Mota scalpita e Colpani sembra il principale candidato a lasciargli spazio, mentre Robinson e Zeballos hanno mostrato buone qualità in questo primo scorcio di stagione.

Il Monza, dunque, non può contare soltanto su Varela, vice-capocannoniere della Serie A con quattro gol in campionato, a cui si aggiungono le due reti in Coppa Italia. Juric prepara così una squadra offensiva e ricca di alternative per dare continuità alla prima vittoria in campionato.