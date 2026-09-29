Lazio, Isaksen si ritrova: la Danimarca riaccende l’ala di Gattuso

RASSEGNA STAMPA - L’Isaksen giusto. Quello che la Lazio aspetta da tempo. L'esterno si è ritrovato con la Danimarca, tornando protagonista nella sfida vinta 2-0 contro il Galles. Per lui anche il premio di player of the match, al termine di una prestazione brillante impreziosita dal gol del raddoppio, arrivato sugli sviluppi di una punizione con un preciso colpo sotto la traversa.

Un segnale importante anche per Gattuso, che continua ad aspettare il miglior Isaksen. Il commissario tecnico Brian Riemer, però, invita alla prudenza: "Dobbiamo fare attenzione con Isaksen, è reduce da un lungo stop e non ha ancora raggiunto in A il livello di cui sappiamo essere capace". L’esterno era già stanco all’intervallo e, con due partite ravvicinate, non è ancora pronto per giocare due gare intere da 90 minuti.

Il problema resta soprattutto la condizione. L’operazione per la pubalgia gli ha fatto saltare tutta la preparazione estiva e Isaksen ha iniziato la stagione in ritardo. "Sento che sto recuperando gradualmente la condizione partita dopo partita", ha spiegato il danese, raccontando anche il rapporto positivo con Gattuso: "Mi dice di prendermi tutto il tempo necessario per farmi trovare pronto".

Il tecnico biancoceleste gli ha chiesto anche di imparare a gestirsi meglio: "È un giocatore forte, ha tre marce, ma deve stare bene. A volte deve lavorare anche un po’ meno". Ora Isaksen deve trasformare il lampo visto con la Danimarca in continuità. La Lazio lo aspetta.