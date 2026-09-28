Italia, Frattesi e il retroscena su Gattuso: "Mi chiama tutti i giorni..."

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Nel post gara di Turchia-Italia, sfida vinta dagli Azzurri per 4-1, Davide Frattesi si è reso protagonista di una gara perfetta, condita anche da un gol. Al termine della sfida nel commentare il match il calciatore della Lazio ha dedicato un pensiero anche a Gattuso.

“Gattuso mi chiama tutti i giorni perché gli manco, anzi lo saluto sono sicuro che ci sta guardando. Per me è stato fondamentale come lo sarà nel corso dell’anno perché è riuscito a darmi fiducia in un momento in cuoi anche io dubitavo delle mie qualità. Se mi chiedesse di andare a piedi da Roma e Milano lo farei per lui perché se lo merita”.

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