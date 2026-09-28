Lazio, addio Patric: la compagna scrive una lettera ai tifosi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Undici anni dopo il suo arrivo Patric lascia la Lazio per trasferirsi all'Al-Ittifaq. Il centrale spagnolo saluta Roma, l'Italia e l'Europa per proseguire e forse concludere la propria carriera negli Emirati Arabi Uniti. Termina così una parentesi lunga, altalenante, ma alla fine felice che ha portato Patric e i tifosi laziali a unirsi e compattarsi, dopo un inizio difficile. Il legame tra il giocatore e la Lazio si è fatto via via più intenso, al punto da arrivare a cntagiare anche la sua compagna, Anabel Hernandez, che sul proprio profilo Instagram - dopo l'ufficialità della cessione di Patric - ha scritto una lunga lettera dedicata a Roma, alla Lazio e ai laziali.

"Scrivo queste parole con le lacrime agli occhi.



Roma è casa mia e lo sarà per sempre. Qui abbiamo vissuto momenti davvero speciali e una parte fondamentale della nostra vita. Abbiamo vissuto ogni partita con emozione, passione e tensione; abbiamo sempre lottato, sofferto e festeggiato insieme. Abbiamo condiviso ogni momento in famiglia ed è stato bellissimo vedere la nostra famiglia sempre così unita e vicina alla squadra.



Porto con me ricordi meravigliosi e un amore immenso per questa squadra. Come tifosa, amo profondamente la Lazio.



Quando sono arrivata a Roma sei anni fa, Patric mi disse che un giorno avrei compreso ciò che lui provava per la Lazio. Cercava di spiegarmi che era un sentimento molto difficile da esprimere a parole. Con il tempo non solo sono riuscita a capirlo, ma anche a sentirlo dentro di me: anch’io sono laziale e continuerò a esserlo per sempre.



Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che ci hanno accompagnato, sostenuto e aiutato durante questi anni. Grazie alla mia vita a Roma ho conosciuto persone meravigliose che inizialmente erano amici e che oggi sono diventate la mia famiglia. Porto con me il loro affetto e avrò sempre tantissimo per cui ringraziarle.



Sono arrivata in questa città come una persona diversa. Roma mi ha fatta crescere, maturare e diventare la donna che sono oggi. Qui ho costruito la mia vita e la mia famiglia.



Spero con tutto il cuore che questo sia soltanto un arrivederci. Abbiamo una casa a Roma e continueremo a tornare. Una parte di noi resterà sempre qui e auguriamo alla Lazio tutto il meglio.



Grazie, Roma. Grazie, Lazio.



Sarà sempre casa nostra. Saremo sempre laziali".