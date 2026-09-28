Lazio, Galassi e Przyborek ancora ai box: le loro condizioni

RASSEGNA STAMPA - Nazionali e infortuni hanno tolto a Gattuso diversi calciatori della rosa della Lazio durante questa sosta per le nazionali. Alcuni dei giocatori in infermeria sono pronti a tornare in gruppo, altri ne avranno ancora per un po’. Tra questi anche Bruno Galassi e Adrian Przyborek: come riporta l’edizione odierna del Messaggero infatti entrambi sono ancora ai box. Per il primo c’è da risolvere un affaticamento che aveva costretto l’ex Real a saltare anche la convocazione in nazionale, per il secondo invece un fastidio all’adduttore nelle scorse settimane.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele