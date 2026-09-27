Lazio, Provstgaard sempre titolare con la Danimarca: battuto il Galles

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Tre punti e clean sheet. La Danimarca vince e convince anche grazie a Oliver Provstgaard. Il difensore della Lazio è stato in campo per tutti e novanta i minuti nel successo della squadra di Riemer contro il Galles. Questo permette ai biancorossi di ottenere i loro primi tre punti in Nations League, dopo la prima sconfitta contro la Norvegia.