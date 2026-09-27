Lazio, parla Perinetti: "Gattuso ha tanti meriti, spesso viene sottovalutato"

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Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, Giorgio Perinetti ha toccato diversi temi legati al nuovo corso della Nazionale italiana e all'inizio di stagione in Serie A. In particolare si è soffermato sul lavoro svolto da Gattuso sulla panchina della Lazio, ora prima a pari merito con Inter e Roma (13 punti). Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "Gattuso alla Lazio? Ha tanti meriti. Spesso viene sottovalutato, ma Gattuso è un allenatore con delle idee che sta confermando con positività".