Totti contro la Roma: "Ho rifiutato una proposta, non faccio la statuina!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Totti è tornato a parlare del suo rapporto con la Roma e della possibilità di rientrare nel club. Negli ultimi mesi aveva ricevuto una proposta dai Friedkin, che però ha declinato. L'ex capitano giallorosso avrebbe avuto un ruolo di facciata in occasione del centenario del club, in programma nel 2027: "Mi è arrivata una sola proposta tramite intermediari, e non durante un faccia a faccia con i Friedkin, che non c’è mai stato, per fare l’uomo immagine in occasione del Centenario della Roma. Ho declinato l’offerta. Non mi sono mai sentito a mio agio nei panni della bella statuina, che deve sorridere senza incidere e annuire senza poter decidere", si legge in un passaggio della sua nuova autobiografia.