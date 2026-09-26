Italia, Zaniolo non recupera: lascia il ritiro della Nazionale
26.09.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Niccolò Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia. L'attaccante dell'Udinese non ha recuperato dal problema muscolare con cui era arrivato a Coverciano e che l'aveva tenuto fuori dalle prime partite di campionato. Così, dopo aver saltato l'allenamento con il gruppo, ha salutato Coverciano ed è rientrato a Udine, dove ora sarà valutato dallo staff medico del suo club.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.