Lazio, i convocati di Gattuso per l'Arezzo: tanti assenti, la lista completa
26.09.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alla vigilia dell'amichevole contro l'Arezzo, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Tanti assenti, tra i tanti infortunati e i giocatori convocati in nazionale. Presenti diversi giocatori della Primavera. Di seguito i nomi.
Portieri: Motta, Pannozzo, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Ciucci, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini;
Centrocampisti: Belahyane, Canali, Farcomeni, Gatto, Milillo, Morelli, Santagostino;
Attaccanti: Montano, Noslin, Pinamonti, Serra, Sulejmani, Zaccagni.
Indisponibili: F. Bordon, Cancellieri, Cataldi, Dele-Bashiru, Furlanetto, Galassi, Marusic, Patric, Przyborek, Rovella.
In nazionale: Frattesi, Gudmundsson, Isaken, Mandas, Provstgaard, Šutalo, Tavares, Taylor.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.