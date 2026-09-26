Verso Turchia-Italia, Mancini pensa a 5 cambi rispetto al Belgio: ecco quali

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Archiviato il drammatico esordio in Nations League contro il Belgio, per l'Italia è tempo di pensare alla prossima partita in programma lunedì contro la Turchia. In questo senso, visto anche l'obbligo di gestire le forze tra una gara e l'altra (gli azzurri giocheranno anche venerdì 2 con la Francia e lunedì 5 ancora con la Turchia), la formazione che vedremo tra due giorni a Bursa sarà molto diversa da quella che abbiamo visto all'Olimpico.

Mancini pensa a 5 cambi

L'allenamento di oggi a Roma, sottolinea gazzetta.it, non ha dato troppe indicazioni, visto che è stata riservato ai calciatori che non comparivano nella formazione titolare di Roma. Nonostante questo, anche contando le informazioni dei giorni scorsi da Coverciano, il ct Mancini dovrebbe ricorrere ad una sorta di squadra-B, con almeno 5 cambi: Kayode può sostituire Di Lorenzo sul lato destro della difesa, Bastoni entrerà dopo la squalifica al posto di Coppola al centro, Frattesi verrà promosso titolare al posto di Romano, Raspadori e Maldini (ma anche Scamacca ha chance) possono entrare nel tridente d'attacco.

Out uno tra Barella e Tonali?

E poi, uno tra Barella e Tonali potrebbe riposare, ad esempio, aprendo spazio a Mandragora nella posizione di play. Ma a prescindere nessuno può essere sicuro del posto e le sorprese di formazione saranno quanto mai all'ordine del giorno.