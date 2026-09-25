Supercoppa italiana | Inter - Lazio, ecco dove e quando si giocherà: i dettagli

Dopo mesi di attesa, sono stati definiti data e luogo della prossima Supercoppa Italiana, che vedrà affrontarsi l'Inter, vincitrice di campionato e Coppa Italia, e la Lazio, finalista di Coppa Italia. Adesso è ufficiale: la sfida si disputerà il prossimo 22 dicembre allo stadio San Siro, a Milano.

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