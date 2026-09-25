Garbo: "Lazio sorprendente, ma poteva avere dei punti in meno"

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Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb per parlare delle prime della classe e, più in particolare, della lotta per il quarto posto. Di seguito le sue parole:

"Inter, Roma e Como sono più avanti di tutte per identità, mentre le altre hanno varie lacune. La Juventus ha avuto tanti infortuni, del Milan non si capisce ancora la formazione titolare, mentre la Lazio ha fatto qualcosa di sorprendente, ma poteva avere dei punti in meno. Comunque ritengo che Inter e Roma saranno le prime due, mentre per il terzo e quarto posto lotteranno Como, Milan e Juventus . Non inserisco nella lotta invece il Napoli".