SONDAGGIO - Venezia-Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

19.09.2026 23:55 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
SONDAGGIO - Venezia-Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio vince contro il Venezia. Dopo aver rischiato di passare in svantaggio dopo il rigore tirato da Yeboah, ma parato da Mandas,i biancocelesti nella ripresa riescono a siglare la rete dello 0-1 con Zaccagni, sempre dal dischetto degli undici metri, e poi quella del raddoppio con Noslin.

Protagonisti i marcatori, senz'altro, ma anche l'estremo difensore, provvidenziale nel calcio di rigore di Yeboah e anche in molte altre occasioni nel corso dei primi 45'. Proprio il portiere della Lazio è stato nominato MVP dalla Serie A al triplice fischio. Ora, però, tocca a voi decretare il migliore in campo: potrete farlo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.