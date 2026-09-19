SONDAGGIO - Venezia-Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti
19.09.2026 23:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio vince contro il Venezia. Dopo aver rischiato di passare in svantaggio dopo il rigore tirato da Yeboah, ma parato da Mandas,i biancocelesti nella ripresa riescono a siglare la rete dello 0-1 con Zaccagni, sempre dal dischetto degli undici metri, e poi quella del raddoppio con Noslin.
Protagonisti i marcatori, senz'altro, ma anche l'estremo difensore, provvidenziale nel calcio di rigore di Yeboah e anche in molte altre occasioni nel corso dei primi 45'. Proprio il portiere della Lazio è stato nominato MVP dalla Serie A al triplice fischio. Ora, però, tocca a voi decretare il migliore in campo: potrete farlo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.