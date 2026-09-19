Venezia-Lazio, Zaccagni esce: ecco chi diventa capitano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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A circa dieci minuti dal termine di Venezia-Lazio, col risultato sullo 0-2, Gattuso ha scelto di far rifiatare Zaccagni, facendolo uscire per inserire Isaksen. Considerata l'assenza di Taylor, designato vice-capitano a inizio partita, il numero 10 biancoceleste si è tolto la fascia, consegnandola all'arbitro Sozza che, a sua volta, l'ha data a Cancellieri, il calciatore più vicino in quel momento. In assenza, probabilmente, di una vera gerarchia al di là di Zaccagni e Taylor, l'esterno biancoceleste ha indossato lui stesso la fascia, diventando capitano negli ultimi minuti del match del Penzo.