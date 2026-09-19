Venezia-Lazio, promozione per Taylor: Gattuso lo sceglie come vice capitano
19.09.2026 20:43 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Un indizio era già arrivato nella gara contro l’Udinese, quando dopo l’uscita dal campo di Zaccagni nei minuti di recupero la fascia da capitano della Lazio era finita sul braccio di Kenneth Taylor.
Una conferma più concreta arriva invece dalla distinta della gara contro il Venezia. Il centrocampista olandese, fresco di convocazione in nazionale, è infatti indicato in distinta come vice capitano della Lazio.
Una segnale importante di fiducia e stima parte di Gattuso che, con la partenza di Romagnoli e l’assenza di Cataldi (in pachina) e Marusic (non convocato), sceglie proprio Taylor come vice di Mattia Zaccagni.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.