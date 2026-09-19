Ex Lazio | Maldini fa volare il Cagliari: vittoria a Udine, ora è primo
19.09.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Cagliari vince ancora nel segno di Daniel Maldini. L'ex attaccante della Lazio ha deciso la gara contro l'Udinese con un gol nel secondo tempo, sfruttando un errore della difesa bianconera. Ora i rossoblù si trovano a quota 12 punti dopo cinque giornate e addirittura al primo posto in classifica. Si attende però la sfida tra Roma e Inter, a pari merito con i sardi.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.