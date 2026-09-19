Morte Mazzola, la Lazio si unisce al cordoglio: il messaggio della società
19.09.2026 10:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
Si è spento all’età di 83 anni Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e della Nazionale Azzurra. La Lazio ha voluto inviare un messaggio di cordoglio nel ricordo di Mazzola: "La S.S. Lazio esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, dell’Inter e della Nazionale Azzurra. Il Club si stringe al dolore dei familiari".
La S.S. Lazio esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, dell’Inter e della Nazionale Azzurra. Il Club si stringe al dolore dei familiari https://t.co/XLfZ6d0oe3— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 19, 2026
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.