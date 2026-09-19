Morte Mazzola, la Lazio si unisce al cordoglio: il messaggio della società

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Si è spento all’età di 83 anni Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e della Nazionale Azzurra. La Lazio ha voluto inviare un messaggio di cordoglio nel ricordo di Mazzola: "La S.S. Lazio esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, dell’Inter e della Nazionale Azzurra. Il Club si stringe al dolore dei familiari".

La S.S. Lazio esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, dell’Inter e della Nazionale Azzurra. Il Club si stringe al dolore dei familiari https://t.co/XLfZ6d0oe3 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 19, 2026