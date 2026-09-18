Ex Lazio | Dia torna in Nazionale: convocato dal Senegal. Non c'è Bamba Dieng
18.09.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Boulaye Dia ritrova la Nazionale. L'ex centravanti della Lazio, ora al Rennes in Francia, è stato convocato dal ct del Senegal Patrick Vieira per i prossimi impegni durante la sosta. Il suo nome mancava dallo scorso marzo. Nell'elenco attuale è invece assente Bamba Dieng, che in estate ha firmato con la Stella Rossa dopo non aver superato le visite mediche proprio con la Lazio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.