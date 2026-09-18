Lazio, la sosta inizia con il riposo: la scelta di Gattuso
18.09.2026 14:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina la prima sosta per le nazionali della stagione in casa Lazio. I biancocelesti saranno impegnati sabato sera in casa del Venezia per poi mandare in archivio l’avvio di stagione e andare verso il primo stop stagionale. Proprio all’inizio della sosta, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, Gattuso potrebbe dare cinque giorni di riposo alla squadra per poi ritrovarla nella marcia di avvicinamento verso la probabile amichevole con l’Arezzo che farà da apripista al ritorno del campionato.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.