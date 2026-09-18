Lazio, Gattuso isola la squadra dall'esterno: "Testa solo a Venezia"

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RASSEGNA STAMPA - “Isoliamoci da tutto ciò che avviene all’esterno”, è questo il mantra che Rino Gattuso continua a ripetere. Come riporta l’edizione de Il Messaggero il primo obiettivo del tecnico è quello di tenere lontana la squadra da tutto ciò che accade all’esterno, compresa la nuova bufera scoppiata nel mondo Lazio.

Gattuso sa che i giocatori leggono tutto e non c’è bisogno di commentare ulteriormente e per questo negli ultimi giorni ha deciso di non affrontare in nessun modo l’inchiesta sulle presunte minacce e pressioni subite da Lotito per cedere il club.

Gattuso teme che la squadra possa inciampare in una grossa trappola a Venezia. I lagunari hanno speso milioni sul mercato e daranno l’anima per portare a casa un risultato positivo, ma anche la Lazio arriva al Penzo con molte ambizioni soprattutto dopo il pari contro il Milan. Il timore del tecnico è che la Lazio possa accusare le pressioni esterne ma l’occasione di vivere la pausa ai vertici della classifica è davvero ghiotta.

L’ha sempre detto: l’unico imperativo è lavorare sul campo, non pensare all’Europa e a nessun obiettivo proibito, adesso c’è il Venezia e sottovalutarlo sarebbe un peccato originale.

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