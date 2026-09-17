Lazio, Manfredini: "Sono convinto che se la squadra farà bene la gente si riavvicinerà"

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Christian Manfredini è intervenuto a RadioSei per esprimersi sull'attuale situazione della Lazio, in particolare sulle divergenze tra tifosi e società. Secondo il parere dell'ex calciatore biancoceleste la distanza tra la presidenza e il popolo laziale, se la squadra farà bene, è destinata a diminuire. Di seguito le sue dichiarazioni: "Cosa faccio ora? Intanto divento vecchio, non più le treccine e mi fanno male ginocchia (ride). Diciamo che se anche sono grandi, corro dietro ai miei figli..."

"A livello tecnico, l’idea di Lazio è bella, inaspettata e meravigliosa. La Lazio è un gruppo di professionisti, si buttano a capofitto sul campo, lavoro e alla fine il risultato paga. La Lazio ovviamente non è stata costruita per stare al primo posto, però lottando su ogni pallone ci può stare. Può cambiare la situazione (con i tifosi)? Io sono convinto che se si continua a fare bene qualcosa può cambiare. Sono convinto che se la squadra continua a fare bene il pubblico si riavvicinerà. Nonostante le divergenze con la società, il tifoso ha voglia di vedere la Lazio che primeggia. Lo ripeto, se la Lazio farà bene, al di là delle divergenze, sono sicuro che la gente si riavvicinerà".

"Ti sorprende che per vedere un mercato credibile si debba arrivare ad un punto critico, come accaduto questa estate? Il popola laziale è abituato a soffrire, escludendo la parente si Cragnotti. La Lazio però negli anni passati è stata brava e trovare calciatori che non si conoscevano. Alla fine la squadra è stata aggiustata. E’ una Lazio decente, è una squadra difficile da battere".