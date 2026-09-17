Lazio, Mandas spegne 25 candeline: la società lo omaggia con un video - VD
17.09.2026 13:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Giornata speciale quella odierna per il portiere della Lazio Christos Mandas che spegne 25 candeline.
La società ha deciso di omaggiare il greco con un video postato sui social che racchiude tutte le sue migliori parate di queste prime quattro giornate di campionato in cui è stato protagonista, accompagnato dalla frase: “Abbiamo un piccolo regalo per te, Christos!”.
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