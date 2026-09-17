Lazio, Cancellieri e Isaksen si giocano il posto: le ultime verso il Venezia
17.09.2026 10:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Un grande ballottaggio da sciogliere per Gennaro Gattuso, con il dubbio che salvo sorprese sarà risolto soltanto a ridosso della gara che la Lazio giocherà sabato contro il Venezia.
C’è posto solo per uno tra Cancellieri e Isaksen, i due giocatori che negli ultimi dodici mesi si sono divisi in egual misura la fascia destra del tridente della Lazio.
Il ballottaggio si riproporrà anche sabato contro il Venezia e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, vede al momento leggermente avanti Cancellieri, favorito su Isaksen non solo per il gol ma anche per l'atteggiamento in fase di non possesso palla. In ogni caso, la decisione sarà presa solo a ridosso del match.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.