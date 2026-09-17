Lazio, Frattesi punta il Venezia per sfatare un lungo tabù
17.09.2026 09:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Si prepara a calare il poker Davide Frattesi. Il centrocampista della Lazio sabato sera al Penzo potrebbe riuscire a sfatare un tabù che va avanti ormai da oltre tre anni.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, Frattesi non gioca quattro gare dal primo minuto ormai da maggio 2023, quando vestiva ancora la maglia del Sassuolo.
Il poker è ora dietro l’angolo per Frattesi: dopo aver giocato da titolare contro Bologna, Udinese e Milan, infatti, scendendo in campo dal primo minuto contro il Venezia il centrocampista della Lazio riuscirebbe a interrompere il lungo digiuno.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.