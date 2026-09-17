Inciampo per il falconiere: la Lazio lo rimprovera, cosa è successo
17.09.2026 09:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Nuovo inciampo social per il falconiere della Lazio. Questa volta non ha però nulla a che fare con i colori biancocelesti: Giacomo Garruto infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, sarebbe stato richiamato dalla società a causa della sua scelta di esprimere solidarietà nei confronti del collega del Benfica, arrestato negli ultimi giorni per traffico di cocaina.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.