Lazio, non solo staff tecnico: Gattuso porta tutti i dipendenti a cena
17.09.2026 09:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Cementare il gruppo squadra ma non solo. Tra le missioni di Gennaro Gattuso c’è anche quella di creare unione nel dietro le quinte, in tutti i settori che lavorano all’interno della Lazio.
E allora, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, nella cena andata in scena al ristorante le Due Lune di Formello e organizzata da Gattuso c’è stato posto non solo per lo staff tecnico ma anche per tutti gli altri dipendenti della Lazio.
Da chi lavora dentro Formello fino a chi lavora nei vari negozi ufficiali della Lazio: tutti insieme a cena con un messaggio esplicitato anche dalla torta di fine cena: “Avanti tutta, tutti insieme. Forza Lazio”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.