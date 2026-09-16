Lazio, Gattuso sfida Stroppa: precedenti in equilibrio col tecnico del Venezia
Sabato 19 settembre alle 20:45 per la prima volta nella sua carriera da allenatore Gennaro Gattuso sfiderà il Venezia. Il tecnico della Lazio non ha mai affrontato infatti la squadra lagunare, mentre si è già confrontato in passato con l’attuale allenatore del club veneto.
Bilancio in perfetto equilibrio contro Stroppa per l’attuale allenatore della Lazio nei due precedenti tra il tecnico del Venezia e Gennaro Gattuso per quanto riguarda gli incroci in panchina.
Nelle due sfide andate in scena tra Gattuso e Stroppa il bilancio è di una vittoria a testa e nessun pareggio. Nel 2013/14 in Serie B lo Spezia di Stroppa superò il Palermo di Gattuso, mentre nell’annata 2020/21 l'attuale tecnico della Lazio superò l'attuale allenatore del Venezia in Serie A vincendo con il Napoli sul campo del Crotone.