Lazio, Gattuso sfida Stroppa: precedenti in equilibrio col tecnico del Venezia

16.09.2026 14:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso sfida Stroppa: precedenti in equilibrio col tecnico del Venezia

Sabato 19 settembre alle 20:45 per la prima volta nella sua carriera da allenatore Gennaro Gattuso sfiderà il Venezia. Il tecnico della Lazio non ha mai affrontato infatti la squadra lagunare, mentre si è già confrontato in passato con l’attuale allenatore del club veneto.

Bilancio in perfetto equilibrio contro Stroppa per l’attuale allenatore della Lazio nei due precedenti tra il tecnico del VeneziaGennaro Gattuso per quanto riguarda gli incroci in panchina.

Nelle due sfide andate in scena tra Gattuso e Stroppa il bilancio è di una vittoria a testa e nessun pareggio. Nel 2013/14 in Serie B lo Spezia di Stroppa superò il Palermo di Gattuso, mentre nell’annata 2020/21 l'attuale tecnico della Lazio superò l'attuale allenatore del Venezia in Serie A vincendo con il Napoli sul campo del Crotone.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.