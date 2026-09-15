FORMELLO - Lazio, la ripresa: Gattuso prepara la gara contro il Venezia

15.09.2026 22:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
FORMELLO - Lazio, la ripresa: Gattuso prepara la gara contro il Venezia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Al via la preparazione per il Venezia: la Lazio è tornata ad allenarsi nel pomeriggio dopo il giorno di riposo di lunedì. Sicuramente sabato non ci saranno Marusic e Rovella, che si rivedranno solo alla fine della sosta per le nazionali. Da chiarire le condizioni di Dele-Bashiru, fermo dalla prima giornata a Bologna per un problema muscolare. Potrebbe farcela, nei prossimi giorni si deciderà se portarlo in trasferta.

Doekhi, operato di recente alla mano sinistra, dovrebbe rientrare almeno tra i convocati grazie all'utilizzo di un tutore speciale. Le prove tattiche scatteranno immediatamente: solo tre giorni separano la squadra dalla quinta giornata di campionato. Allenamenti in programma sempre di mattina fino alla rifinitura di venerdì, prima della partenza. È lì che Gattuso scioglierà i suoi dubbi di formazione, soprattutto in attacco.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.