Lazio, Cardone: "Icardi? Situazione da monitorare. Per ora Gattuso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di RadioSei per esporre una panoramica più dettagliata sulla questione Icardi, approfondendo le dinamiche tecniche ed economiche che riguardano una delle trattative più interessanti del calciomercato biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Icardi è un caso interessante. Si tratta di una situazione con due paradossi: è raro vedere un presidente che vuole un giocatore e l’allenatore che ha delle perplessità a riguardo, l’altra cosa particolare è che spesso Lotito ha dichiarato che ‘il calcio non è fatto di figurine’ ma in questo caso proprio lui si è invaghito del nome, perché al momento nessuno conosce il contributo concreto che potrebbe dare alla Lazio l’attaccante. Sarebbe una scommessa".

"A 2,5 più bonus credo si farebbe, con contratto biennale. So che Icardi ha varie offerte e prima aveva perplessità sulla Lazio, ora meno. L’apertura da parte sua c’è stata ma non c’è stata quella della Lazio. Gattuso non ha detto di no ma neanche di sì. Per adesso vuole puntare su Pinamonti e anche su Gudmundsson, che vede come falso nove. La sua idea è avallata dal ds Fabiani. La cosa che mi sta piacendo di Rino è la sua elasticità, in questi due mesi qualche idea l’ha cambiata su alcuni giocatori, quindi darà le sue possibilità a Pinamonti e Noslin ed è chiaro che si aspetta risposte importanti dopo che gli sta dando fiducia. Poi magari la Lazio potrebbe tornare su Icardi con l’avallo del tecnico. Non è giusto dire che Gattuso è contro Icardi, ma adesso ragiona pensando ai suoi che gli stanno dando tutto. Ad ogni modo, la vicenda non è chiusa, è da monitorare".

"Il monte ingaggi, quindi una parte molto importante del costo della rosa, non è stato ridotto così tanto. Siamo sempre intorno ai 69 milioni. Su cosa dobbiamo avere idee chiare? Sui ricavi. Sarà fondamentale studiare il bilancio, che uscirà alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima, per capire cosa accadrà a gennaio".