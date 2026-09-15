Marcolin: “Lazio inaspettata, il ko col Mantova ha fatto scattare la molla”

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© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista concessa da Dario Marcolin sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore della Lazio, oggi opinionista per Dazn, si sofferma proprio sull’avvio di stagione della squadra biancoceleste: “Una partita buona è un indizio, quattro gare giocate su certi livelli sono una prova. E la Lazio, in queste prime quattro giornate, ha sempre fatto bene”.

“Credo che non se lo aspettasse nessuno. Già prima che partisse la stagione c'era poca fiducia nella squadra, poi la sconfitta in Coppa Italia con il Mantova ha aperto ulteriori interrogativi. Ma è proprio lì, da quella sconfitta, che è nata la Lazio che adesso stiamo ammirando”.

“Non dico sia stato un ko salutare. Però quella delusione è servita a compattare la squadra con Gattuso. Ha fatto scattare la molla dell'orgoglio. Il gruppo si è ritrovato ed è cresciuto partita dopo partita”.