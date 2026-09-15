Lazio, Gattuso aspetta la sosta: tre recuperi dopo le nazionali
15.09.2026 09:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Da un lato la soddisfazione di ritrovare Doekhi e Dele-Bashiru già per la gara della Lazio a Venezia, dall’altro l’amarezza per dovere attendere ancora altri tre rientri.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggro è costretto a sorridere a metà Gennaro Gattuso, che dovrà attendere ancora qualche settimana per ritrovare altri tre infortunati in casa Lazio.
Nonostante la panchina contro il Milan, infatti, Cataldi tornerà realmente a disposizione della Lazio al rientro dallo stop per le nazionali, come del resto faranno anche Rovella e Marusic.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.