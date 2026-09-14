Lazio, Pinamonti è in difficoltà: Gattuso sa come rilanciarlo

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RASSEGNA STAMPA - L'inizio di Andrea Pinamonti non è stato dei più positivi. Contro l'Udinese è stato colpito duro alla caviglia destra e l'infortunio, per quanto non grave, ha condizionato la preparazione al big match con il Milan.

Nonostante le varue attenuanti del caso, Pinamonti deve iniziare a carburare e iniziare a sfruttare le tante occasioni che la Lazio crea. Due prove opache contro Udinese e Milan, ma c'è il tempo per crescere e ambientarsi.

Per tanto tempo è stato chiesto a gran voce un nuovo centravanti. La Lazio ha puntato su di lui in estate, sono stati venduti Ratkov e Dia, l'ex Sassuolo è rimasto l'unico vero numero nove in rosa. Gattuso aveva bisogno di un centravanti in grado di legare il gioco e soprattutto segnare. Ha puntato su Pinamonti, il tecnico chiede calma e pazienza. Sarà solo questione di tempo, Pina scalpita per convincere tutti già a partire dal match con il Venezia. A volte basta poco: un gol consentirebbe a Pinamonti di guadagnare fiducia. Lo riporta il Corriere dello Sport.