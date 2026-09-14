Italia, Mancini guarda alla Lazio: Frattesi sarà convocato

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RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il giorno delle convocazioni di Mancini. Sarà la sua prima nuova lista di nomi al ritorno sulla panchina dell'Italia. Sta seguendo tante partite del campionato, tenendo d'occhio soprattutto diversi giovani. E sta guardando anche alla Lazio dell'ex ct Gattuso, da cui sicuramente pescherà qualche elemeno.

"Non si può fare a meno di Frattesi", scrive La Gazzetta dello Sport. È lui l'unico biancoceleste che va verso la chiamata della Nazionale. Il centrocampista, dopo la gara contro il Venezia, partirà quindi per Coverciano. Nelle previsioni del quotidiano non appare Mattia Zaccagni, mentre Nicolò Rovella è infortunato. Di seguito l'elenco probabile.

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, Caprile;

Difensori laterali: Palestra, Kayode, Di Lorenzo, Bellanova, Dimarco, Udogie (Ruggeri, Lulli);

Difensori centrali: Mancini, Bastoni, Scalvini, Calafiori, Coppola (Gatti);

Centrocampisti: Tonali, Romano, Barella, Frattesi, Cristante, Doumbia, Fagioli, Pisilli (Gaetano);

Attaccanti: Vergara, Politano, Esposito, Retegui, Scamacca, Kean, Raspadori, Cisse, Inacio (Koleosho, Cambiaghi, Cacciamani).