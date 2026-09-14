Lazio, Dele-Bashiru verso il recupero. Rovella e Marusic out
14.09.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - A Venezia con un Dele-Bashiru in più. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio dovrebbe rivedersi tra i convocati per l'ultima gara di campionato prima della sosta. Il nigeriano è fuori dalla prima giornata di campionato contro il Bologna, quando è stato sostituito nel secondo tempo per un problema muscolare ai flessori.
Niente da fare invece per gli altri: Marusic e Rovella torneranno entrambi al termine della pausa, per la partita di inizio ottobre contro il Monza. Anche per Cataldi bisognerà aspettare: contro il Milan era a disposizione, ma non può essere in condizione dopo l'estate trascorsa a parte per recuperare dall'operazione per la pubalgia.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.