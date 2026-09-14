Calciomercato Lazio | Gattuso frena sull'arrivo di Icardi: ecco il motivo

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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - Pinamonti sì, Icardi no. Gattuso frena: niente via libera per l'arrivo del centravanti argentino, come riportato da Il Messaggero. Sarebbe proprio il tecnico, infatti, a bloccare la firma dell'ex Inter con la Lazio. Il motivo è legato all'altro attaccante presente in rosa: crede fortemente nel classe '99, preferisce avere in rosa calciatori con voglia di rilancio o che vedono il club biancoceleste come un punto di arrivo.

Per questo non ha dato l'ok alla pista Icardi proposta dalla società. L'argentino è ancora svincolato, su di lui ci sono diverse squadre tra cui l'Everton in Inghilterra. Il diesse Fabiani ha avuto più di un contatto con il suo agente, ma non si è mai arrivati a un accordo. Soprattutto perché Gattuso punta forte su Pinamonti: ha bisogno di tempo per adattarsi e recuperare la forma migliore dopo la botta alla caviglia presa a Udine. Al momento, quindi, Icardi resta sullo sfondo, con il rischio che nei prossimi giorni possa sfumare in maniera definitiva.