Lazio-Milan, Sutalo promosso al debutto: le sue pagelle

13.09.2026 14:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio-Milan, Sutalo promosso al debutto: le sue pagelle

RASSEGNA STAMPA - Debutto positivo per Josip Sutalo. Il croato ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio nella partita contro il Milan, terminata sul risultato di 2-2. I quotidiani hanno promesso la sua prestazione (6), fatta eccezione per il voto de La Gazzetta dello Sport (5,5). Meglio sicuramente nel primo tempo, come tutta la squadra, male invece nel secondo. Di seguito tutti i giudizi.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Sutalo 6;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Sutalo 5,5;

IL TEMPO - Sutalo 6;

IL MESSAGGERO - Sutalo 6;

LA REPUBBLICA - Sutalo 6.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.