Lazio - Milan, conduzione positiva di Marcenaro: i quotidiani lo promuovono

13.09.2026 12:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio - Milan, conduzione positiva di Marcenaro: i quotidiani lo promuovono
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RASSEGNA STAMPA - Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, è stato promosso a pieni voti dai quotidiani dopo Lazio - Milan. Il fischietto ligure non ha avuto troppi episodi discutibili su cui decidere, mancano un paio di cartellini gialli ma la conduzione è stata positiva. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT - 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT - 6,5

IL TEMPO - 6,5

IL MESSAGGERO - 5,5

REPUBBLICA - 6

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.