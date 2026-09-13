Lazio - Milan, conduzione positiva di Marcenaro: i quotidiani lo promuovono
13.09.2026 12:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, è stato promosso a pieni voti dai quotidiani dopo Lazio - Milan. Il fischietto ligure non ha avuto troppi episodi discutibili su cui decidere, mancano un paio di cartellini gialli ma la conduzione è stata positiva. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - 6,5
GAZZETTA DELLO SPORT - 6,5
IL TEMPO - 6,5
IL MESSAGGERO - 5,5
REPUBBLICA - 6
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.