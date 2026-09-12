Lazio, Gattuso e il siparietto a Dazn: "Mi sono stirato!"
12.09.2026 20:43 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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C'è spazio anche per un siparietto piuttosto divertente che ha visto protagonista il tecnico della Lazio Gattuso durante l'intervista post gara. Ai microfoni di Dazn hanno infatti rivedere una bella giocata del tecnico nel recupero di un pallone a bordo campo.
Dopo aver visto le immagini Gattuso ha scherzato: " Mi fa male l’adduttore, mi sono stirato (ride, ndr)". Poi sui torelli che ha insieme alla squadra in allenamento: "Quando giocavo sbagliavo molto, ora vado poco in mezzo”.
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