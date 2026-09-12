Milan, Gila a Dazn: "La Lazio è in un momento positivo. Nel primo tempo..."

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Mario Gila, ex difensore della Lazio trasferitosi in estate proprio al Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio - Milan. Di seguito le parole del difensore rossonero:

"Nel primo tempo siamo stati disastrosi, non siamo stati il Milan che vogliamo. Nel secondo tempo abbiamo fatto di più, meritavamo qualcosa di più ma dobbiamo lavorare. Troppe palle perse, se siamo più precisi siamo una delle migliori squadre del campionato. Se perdi i duelli gli avversari ti fanno male, la Lazio è in un momento positivo".