Lazio - Milan, non solo Pedro: all'Olimpico c'è anche Cragnotti
12.09.2026 18:21 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan non ha fatto registrare il tutto esaurito a livello di tifosi ma, sugli spalti, le personalità di spicco non mancano di certo.
Poco prima dell'inizio della sfida le telecamere hanno inquadrato l'ex Lazio Pedro pronto ad assistere al match, ma anche l'ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti, anche lui presente per la sfida.
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