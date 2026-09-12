Lazio, Fuser ricorda: "La Coppa Italia del '98 fu una festa incredibile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Fuser è stato ospite dell'ultimo episodio di Storie di Calcio, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. L'ex calciatore ha ricordato il suo passato alla Lazio, in particolare ha parlato della vittoria della Coppa Italia del 1998 contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

"La Coppa Italia del '98 con la Lazio? Diventai capitano dopo Favalli. Lui venne da me e disse che non se la sentiva più di farlo e volle dare la fascia a me. E io accettai. Non ci pensai un secondo di più. Vestire la fascia è una grande responsabilità, ed esserlo della Lazio di quel momento era una soddisfazione enorme. La Coppa Italia a inizio anno era un obiettivo come il campionato. La Lazio era forte e servivano obiettivi importanti. Era una squadra che stava crescendo tanto. Quando me ne sono andato io, la squadra era già molto forte ma poi lo divenne ancora di più".

"Incontrammo la Roma, era l'anno dei quattro derby vinti, poi anche la Juve. Era una squadra molto forte la nostra, riuscimmo a battere tutte le nostre rivali e dimostrammo di essere una grande. Poi in finale il Milan, che affrontammo prima a San Siro. Finì 1-0 per loro, ma noi contavamo tanto sul pubblico dell'Olimpico. Era un risultato ribaltabile, anche se non era facile contro i rossoneri. Anche in casa andò avanti il Milan, ci fu un po' di scoramento, ma Gottardi entrò e diede una scossa incredibile. Un grande merito per aver ribaltato quella finale è suo. Un primo tempo in cui giocammo contratti, lui invece cambiò il corso della partita. Alla fine il Milan non ci capì più niente. Il gol decisivo di Nesta? Fu l'apoteosi. Dopo 40 anni alzare un trofeo fu incredibile per i tifosi e per me. Fu una festa, una delle partite più belle per me. E fu il primo trofeo di una Lazio che poi vinse lo Scudetto e non solo. Mi ricordo che andammo a mangiare dopo la partita ai Parioli, una festa incredibile".